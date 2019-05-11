Энергетика
Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефтиИзвестия вчера в 09:05
Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной.
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В трубопровод «Дружба» начала поступать соответствующая ГОСТу российская нефть
Говорит Москвавчера в 08:50
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Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Саша Артемова подарит Евгению Кузину первенца
Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова поделилась с поклонниками радостной новостью – она ждет ребенка.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале
Обновлено в 03:08
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено вчера в 18:59
Технологии
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Под Астраханью нашли золотой клад сарматского вождя
В Астраханской области у села Никольское археологи исследовали захоронение сарматского вождя, предварительно датируемое периодом IV века до нашей эры - IV веком нашей эры.
Обновлено вчера в 16:42
Хоккей
Третий день ЧМ по хоккею: кто играет 12 мая
Сборная России, начавшая чемпионат мира с мощной победы над Норвегией, сыграет со сборной Австрии, также 12 мая на льду встретятся Канада с Великобританией, США с Францией, Дания с Германией, Италия со Швецией и Латвия со Швейцарией.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Культура
Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон
В последние годы артистка продолжала сниматься в кино и, в частности, появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Однажды в Риме» (2010), «Собачья жизнь» (2017), «Шпионка», «Столкновение» и продолжении сериала «Твин Пикс» в 2017 году.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель
Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП
Женщину насмерть сбил грузовик.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Авто
Показан серийный вариант концепта Nissan IDx Nismo
Представленный достаточно давно, в 2013 году, концепт спортивного автомобиля Nissan IDx Nismo обзавелся широким спросом, но в серийный выпуск он так и не пошел.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Следствие считает, что пилотов загоревшегося Superjet плохо учили
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся на посадочной полосе Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 03:36
Общество
Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро
Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского
Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика
Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента
Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Влашич и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Зенитом»
ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на гостевой матч 28-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом», который состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 мск.
Обновлено вчера в 08:36