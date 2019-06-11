Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефтьИнтерфакс 03:21
По сведениям "Ъ", в письме указана сумма в $155 млн. Мозырский нефтеперерабатывающий завод обосновал ее тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью $185 млн, которые "Роснефть" поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн были некондиционными; их стоимость белорусская сторона считает нулевой.
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с чего всё началось
Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.Коммерсантъвчера в 18:13
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено в 05:41
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Трамп пообещал Китаю новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Фильм финалистки «Голоса» Ян Гэ открыл «Кинотавр»
Фильм режиссера и финалистки шоу «Голос» Ян Гэ «Троица» открыл конкурсную программу российского открытого кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Политика
В Кремле ожидают итогов экспертиз по делу Голунова
В Кремле ожидают итогов экспертиз, сообщил 11 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика
Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями
Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.
Обновлено в 02:57
Политика
Лукашенко требует провести выборы так, чтобы «комар носа не подточил»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний.
Обновлено в 06:58
Футбол
Россия сыграет с Кипром в красной форме
Сборная России в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром выйдет на поле в красной форме.
Обновлено в 06:56
Общество
ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом
ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.
Обновлено в 04:35
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Лидер молдавской Демократической партии предложил России тайную сделку
Предложения по созданию коалиции с социалистами содержались в конверте, который Плахотнюк передал российскому вице-премьеру.
Обновлено в 00:34
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Баскетбол
Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА
Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт
В Госдуме рекомендовали не ограничивать скоростной режим
Как пишет «Коммерсант», ужесточение санкций за несоблюдение скоростного режима уже несколько лет лоббируют ГИБДД и власти Москвы.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Брянска в Сочи отложен из-за технической неисправности
Рейс Брянск — Сочи авиакомпании «Азимут», который должен был выполнить самолет Sukhoi Superjet 100, задерживается на несколько часов из-за технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в Международном аэропорту Брянска.
Обновлено в 07:16