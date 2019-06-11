Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефтьИнтерфакс 03:21

«Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат. В трубопроводной монополии называют это «попытками заработать на компенсациях».

с чего всё началось

По сведениям "Ъ", в письме указана сумма в $155 млн. Мозырский нефтеперерабатывающий завод обосновал ее тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью $185 млн, которые "Роснефть" поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн были некондиционными; их стоимость белорусская сторона считает нулевой.

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

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