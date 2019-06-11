Энергетика

Все убытки от загрязненной нефти «Роснефть» возлагает на «Транснефть»Муксун.fm 04:08

Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросив ускорить компенсацию убытков российских производителей нефти от загрязнения «Дружбы» дихлорэтаном,сообщает The Bell. Компания Игоря Сечина сообщает, что Беларусь просит 155 млн долларов США, а Польша — 450 тыс. долларов.
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с чего всё началось

«Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за дихлорэтан

Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.
Коммерсантъвчера в 18:13

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Кабмин не принимал решений по компенсациям из-за грязной нефти в «Дружбе»

ТАСС06:59

«Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за дихлорэтан

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Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Интерфакс03:21

«Роснефть» просит правительство ускорить выплаты компенсаций из-за проблем с нефтепроводом «Дружба»

Эхо Москвы04:00

СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»

РБК02:48

«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»

Ведомостивчера в 22:11

Сечин пытается добиться миллионов долларов от «Транснефти» через Козака

News.ru03:48
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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