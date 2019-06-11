Энергетика
Все убытки от загрязненной нефти «Роснефть» возлагает на «Транснефть»Муксун.fm 04:08
Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросив ускорить компенсацию убытков российских производителей нефти от загрязнения «Дружбы» дихлорэтаном,сообщает The Bell. Компания Игоря Сечина сообщает, что Беларусь просит 155 млн долларов США, а Польша — 450 тыс. долларов.
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с чего всё началось
Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.Коммерсантъвчера в 18:13
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Обновлено в 08:04
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В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
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Обновлено в 08:38
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
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Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
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45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
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Обновлено в 06:18
Происшествия
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Обновлено в 07:37
Авто
Появились свежие фотографии нового Nissan Juke
Ожидается, собственно что свежий Nissan Juke сотворен на модульной платформе CMF-B, представленной больше 5 лет обратно и дебютировавшей в качестве «телеги» для свежего Nissan Rogue/Qashqai.
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В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
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