Энергетика

Мозырский НПЗ начал переработку качественной нефти из РоссииРБК 12:55

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку российской нефти, качество которой соответствует стандарту. Об этом сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Мозырский НПЗ» приступил к переработке кондиционной нефти из России

Эхо Москвы09:30

Мозырский НПЗ начал переработку поступившей из России качественной нефти

Коммерсантъ09:18

Мозырский НПЗ начал перерабатывать «чистую» нефть

Газета.Ru07:59

Минск подтвердил чистоту российской нефти в «Дружбе»

Московский Комсомолец08:24

Мозырский НПЗ начал перерабатывать качественную нефть

ТАСС08:10

«Белнефтехим» сообщил о соответствии поступающей по «Дружбе» нефти ГОСТу

Ведомости08:29

В трубопровод «Дружба» начала поступать соответствующая ГОСТу российская нефть

Говорит Москва08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Кино

Киану Ривз назвал хобби Джона Уика

У известного наемного убийцы Джона Уика оказалось весьма оригинальное хобби.
Обновлено в 13:16
Наука

Ученые выяснили, кто больше сплетничает

Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Здоровье

Сергей Цивилёв: «Медицина у нас в ужасающем состоянии»

По словам главы региона, неумелое управление и долги больниц привели медицину в «ужасающее состояние».
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка

10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Происшествия

На Бухарестской улице произошла массовая авария, есть пострадавшие

Во второй половине дня субботы, 11 мая, на Бухарестской улице произошла дорожная авария с участием общественного транспорта.
Обновлено в 12:35
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Футбол

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

Сегодня в Красноярске состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. Красноярский «Енисей» принимал на своем поле «Краснодар».
Обновлено в 09:24
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов»

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:28
Политика

Крымский отдых входит в моду у украинцев

Обновлено в 09:03
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая впервые раскрыла причины развода с Сергеем Михеевым

В беседе с Лерой Кудрявцевой спортсменка впервые откровенно рассказала о разводе со своим первым мужем Сергеем Михеевым.
Обновлено в 12:43
Хоккей

Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России

Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
Обновлено в 08:22
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Общество

Новые субсидии на квартплату могут появиться в России

Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.
Обновлено в 11:30
Политика

Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Футбол

Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне

Думаю, придут 5-6 новых человек. Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 11:35
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

15 клевых людей на проекте «ДОМ-2»: как сложилась судьба самых ярких участников из первого состава

Обновлено в 13:00
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Екатерина Шаврина встретилась с сестрой после пяти лет ссоры

Обновлено в 12:00
Происшествия

Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Экономика

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное