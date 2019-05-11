Энергетика
Мозырский НПЗ начал переработку качественной нефти из РоссииРБК 12:55
Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку российской нефти, качество которой соответствует стандарту. Об этом сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».
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Кино
Киану Ривз назвал хобби Джона Уика
У известного наемного убийцы Джона Уика оказалось весьма оригинальное хобби.
Обновлено в 13:16
Наука
Ученые выяснили, кто больше сплетничает
Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Здоровье
Сергей Цивилёв: «Медицина у нас в ужасающем состоянии»
По словам главы региона, неумелое управление и долги больниц привели медицину в «ужасающее состояние».
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На Бухарестской улице произошла массовая авария, есть пострадавшие
Во второй половине дня субботы, 11 мая, на Бухарестской улице произошла дорожная авария с участием общественного транспорта.
Обновлено в 12:35
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ
Сегодня в Красноярске состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. Красноярский «Енисей» принимал на своем поле «Краснодар».
Обновлено в 09:24
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов»
Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:28
Политика
Крымский отдых входит в моду у украинцев
Обновлено в 09:03
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые раскрыла причины развода с Сергеем Михеевым
В беседе с Лерой Кудрявцевой спортсменка впервые откровенно рассказала о разводе со своим первым мужем Сергеем Михеевым.
Обновлено в 12:43
Хоккей
Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
Обновлено в 08:22
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Общество
Новые субсидии на квартплату могут появиться в России
Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.
Обновлено в 11:30
Политика
Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке
"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Футбол
Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне
Думаю, придут 5-6 новых человек. Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 11:35
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
15 клевых людей на проекте «ДОМ-2»: как сложилась судьба самых ярких участников из первого состава
Обновлено в 13:00
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24