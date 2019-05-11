Энергетика
Мозырский НПЗ начал переработку качественной нефтиNews.ru 08:24
Мозырский нефтеперерабатывающий завод начал переработку качественной нефти и повышает производственную загрузку до оптимальной, сообщил концерн «Белнефтехим».
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Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели
Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
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Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
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Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Дани Алвес: «Не думаю, что можно плохо говорить о Месси. Он неприкасаем»
В последние 10-11 лет «Барселона» выиграла много чемпионств, то, чего не делал «Реал», но люди защищают их из-за побед в Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:29
Политика
Порошенко уволил замглавы президентской администрации
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Пакистане боевики напали на гостиницу
Обновлено в 09:55
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Футбол
Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»
Фанаты "Монако" пытались выбежать на поле после матча 36-го тура чемпионата Франции против "Нима" (0:1). Футболисты вынуждены были скрываться от них в подтрибунном помещении.
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«Краснодар» разгромил «Енисей» в чемпионате России
«Краснодар» в гостях одержал победу над «Енисеем» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Взрыв прогремел на рынке пиротехники в Мексике
На рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек прогремел взрыв, сообщил в своем Twitter генеральный координатор службы гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
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Источник опубликовал новое изображение экшн-камеры DJI Osmo, первые снимки которой появились в начале месяца.
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
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Здоровье
Четверть россиян страдают от ожирения
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Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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