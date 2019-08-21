Происшествия
Мозг жив, давление растет. Состояние 12-летней петербурженки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, улучшаетсяФонтанка.Ру вчера в 08:12
Начало улучшаться состояние девочки 12 лет из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна в турецком отеле и она захлебнулась. Как подтвердила «Фонтанке» 21 августа мать девочки, температура, которая после операции держалась на уровне 38,5, спала, давление стало медленно, но расти.
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Преступная халатность? Полиция выясняет, кто виноват в трагедии с девочкой в турецком Бодруме
Пятый каналвчера в 23:10
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