Происшествия

Мозг жив, давление растет. Состояние 12-летней петербурженки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, улучшаетсяФонтанка.Ру вчера в 08:12

Начало улучшаться состояние девочки 12 лет из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна в турецком отеле и она захлебнулась. Как подтвердила «Фонтанке» 21 августа мать девочки, температура, которая после операции держалась на уровне 38,5, спала, давление стало медленно, но расти.
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Преступная халатность? Полиция выясняет, кто виноват в трагедии с девочкой в турецком Бодруме

Пятый каналвчера в 23:10

Мозг жив, давление растет. Состояние 12-летней петербурженки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, улучшается

Фонтанка.Рувчера в 08:12
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия

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