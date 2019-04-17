Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смертиГазета.Ru 14:37
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Обновлено вчера в 17:11
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
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Кино
18 апреля на большой экран выходит фильм «Миллиард»
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»
Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Технологии
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
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Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
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Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
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Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
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На иностранцев приходится половина торгов на Мосбирже
Глава Мосбиржи Александр Афанасьев опроверг исход иностранных инвесторов с российского рынка: доля иностранных инвесторов на российском рынке акций по итогам I квартала 2019 г. составила 50%, а на рынке деривативов - 48%.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей, сбежавших с места ДТП
Согласно принятым поправкам, в случае, если водитель покинул место аварии, в которой человек получил тяжелые травмы, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Обновлено в 05:12
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Общество
Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили норвежек
Стюардесс авиакомпании Norwegian Air обязали носить обувь на каблуке, что возмутило женщин в Норвегии.
Обновлено в 15:50
Общество
В Бурятии Водоканал требует предоставить данные о скважинах на участках
Новый вид сбора за воду активно обсуждают улан-удэнцы. По сети распространяется официальное письмо для владельцев скважин и колодцев.
Обновлено в 08:30
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:55
Происшествия
Писателя Быкова ввели в искусственную кому
Обновлено в 09:06
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
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Австралийка похудела на 76 кг, чтобы бегать за сыном
Жительница Австралии Белинда Броди похудела на 76 килограммов, чтобы иметь возможность бегать за маленьким сыном.
Обновлено в 19:24
Авто
Названы любимые автомобили российской молодежи
В исследовании приняли участие более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, купивших через площадку первый собственный автомобиль в период с апреля 2018 года по март 2019 года.
Обновлено в 04:56
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00