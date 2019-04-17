Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смертиГазета.Ru вчера в 14:37

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

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