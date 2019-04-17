Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смертиГазета.Ru вчера в 14:37

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ученые Йельского университета оживили процессы в мозге свиньи спустя 4 часа после смерти

Medikforum.ruвчера в 17:16

Ученые воскресили мозг свиньи после смерти

Росбалтвчера в 13:19

Ученые восстановили функции мозга свиньи через четыре часа после смерти

N+1вчера в 13:22

Мозг свиньи оживили вне тела. Он ни о чем не думал

Чердаквчера в 13:00

Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти

РИА Новостивчера в 13:00

Ученые впервые частично «оживили» клетки мозга мертвых свиней

Дождьвчера в 14:38

Американские ученые восстановили работу мозга мертвых свиней

Газета.Ruвчера в 16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге столкнулись пять автомобилей

Два человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов

Отмечается, что правительство Японии хотело во время визита российского президента Владимира Путина прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии означает решение территориального вопроса по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 00:14
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии

Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Экономика

Счетная палата предлагает ввести штрафы за просрочку платы за использование радиочастот

Счетная палата РФ считает, что федеральный закон "О связи" нуждается в доработке в части включения в него положения о финансовой ответственности за неуплату или просрочку платежей за использование радиочастот, сообщает ведомство по итогам проверки Роскомнадзора.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено вчера в 04:33
Баскетбол

«Хьюстон» выиграл второй матч в серии с «Ютой»

Обновлено в 00:00
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Игры

Опубликован геймплейный ролик WRATH: Aeon of Ruin

Студия 3D Realms выпустила новое видео, которое демонстрирует 22 минуты игрового процесса WRATH: Aeon of Ruin.
Обновлено в 02:11
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Общество

Доход врио главы Башкирии в 2018 году вырос в почти два раза

Врио главы Башкирии Радий Хабиров задекларировал чуть более 4 млн рублей дохода за 2018 год, в 2017 году, будучи главой Красногорска, он заработал порядка 2 млн 325 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Технологии

Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России

В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Политика

Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России

Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Транспорт

На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов

В мэрии отметили, что бесплатно москвичи смогут добраться до крупных кладбищ в дни пасхальных праздников — 21 апреля (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница).
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено вчера в 07:47
Футбол

Мать братьев Кокориных обратилась к сыновьям с трогательным посланием

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

Семьям с детьми помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Семьям с третьим ребенком правительство России поможет погасить 450 тысяч рублей из ипотеки.
Обновлено вчера в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное