Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смертиГазета.Ru вчера в 14:37

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти

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