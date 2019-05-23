Футбол

Конте хочет пригласить в «Интер» Лукаку и МозесаSoccer.ru 03:14

Конте хотел купить Лукаку еще в "Челси" в 2017 году, но тот тогда предпочел перейти в "Манчестер Юнайтед". "Интер" будет готов включить в сделку по бельгийцу своего хавбека Ивана Перишича.
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СМИ: «Интер» хочет приобрести Лукаку и Мозеса

Спорт-Экспресс09:03

Конте хочет видеть Мозеса в «Интере»

Евро-футбол.рувчера в 14:46

СМИ: Мозес может стать игроком «Интера» по инициативе Конте

Советский спорт01:36

Мозес может перейти в «Интер» по просьбе Конте

Газета.Ru01:30

Конте попросил «Интер» купить защитника «Челси»

Sport.ru03:58

Конте попросил «Интер» приобрести Мозеса

Чемпионат00:15

СМИ: Конте хочет приобрести в «Интер» Лукаку и Мозеса

Матч ТВ05:34
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Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области

Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики.
Обновлено в 06:34
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики в день последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский назвал Россию «агрессором»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
Обновлено в 07:03
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Общество

Актер Джеффри Раш получил рекордную компенсацию по иску о клевете

Суд постановил, что ему должно быть выплачено 1,9 млн долларов США Актер Джеффри Раш получил 1,9 млн долларов США компенсации, выиграв иск о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 07:24
Политика

Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Экономика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Позже Росстат опубликовал уточненные данные, согласно которым добыча природного газа в январе—апреле 2019 года составила 233 млрд куб. м, в апреле 2019-го к апрелю 2018 года — 102,6%, к марту 2019-го — 92,9%, в январе—апреле 2019-го к соответствующему периоду прошлого года — 103,6%.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов

Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Авто

Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня

Французский производитель представит очередную новинку в Индии 19 июня.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка

Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

В Дагестане в заброшках нашли майнинг фермы по добыче Bitcoin

Система работала от ворованного электричества, ущерб составил больше 4,5 млн рублей Махачкала, 23 мая.
Обновлено в 07:34
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Наука

Густые усы у мужчин препятствуют появлению рака

Оказалось, что усы толщиной не менее 9 мм в 16 раз снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу

Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Политика

МИД РФ: США хотят превратить Арктику в театр военных действий

США своей новой политикой на Арктике стремятся превратить регион в театр военных действий, заявил посол МИДа по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале

В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Авто

«Яндекс.Авто» позволит владельцам машин управлять ими через смартфон

Обновлено в 06:52
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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Виктор Мозес
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси», выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Фенербахче», и сборной Нигерии.
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