Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не видит повода нервничать, когда играешь на домашнем стадионе. Он также рассказал, что делать тем игрокам, которые не справляются с давлением.

Моуринью знает, как справиться с давлением

Футбол Футбол «Енисей» сыграет с «Ахматом» на 18-градусном морозе Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет 1 декабря на Центральном стадионе Красноярска, сообщает ТАСС.

Футбол Футбол 300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в "Лужниках" в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории".

Футбол Футбол «Анжи» подписал контракт с 17-летним форвардом из «ПСЖ» Футбольный клуб "Анжи" подписал контракт с 17-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте махачкалинской команды.

Футбол Футбол Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного".

Футбол Футбол «Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака» Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".

Футбол Футбол Мане рискует пропустить матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов из-за болезни «Ливерпуль» может столкнуться с кадровыми проблемами в атаке в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 28 ноября.

Футбол Футбол Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Атлетико» Полузащитник Александр Головин попал в состав «Монако» на выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».

Футбол Футбол Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Футбол Футбол Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию» Японский полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава рассказал, что хотел бы покинуть немецкий клуб.

Футбол Футбол Классон продлил контракт с «Краснодаром» Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что полузащитник Виктор Классон продлил контракт с клубом.

Футбол Футбол Финальный матч Кубка Либертадорес предложили провести в Европе Заместитель мэра Генуи Стефано Анцалоне обратился с предложением к президентам аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" провести в итальянском городе ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.

Футбол Футбол Капелло: «Возможно, „Реал“ в данный момент уступает „Роме“» Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло оценил шансы "Ромы" и "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Футбол «Спартак» запускает собственный мобильный оператор