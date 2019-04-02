Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»RT на русском 09:30
56-летний специалист работал у себя на родине, в португальской Примейре, в Английской премьер-лиге, испанской Примере и итальянской Серии А и вместе со своими клубами неоднократно выигрывал национальные чемпионаты. Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Баварию».
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В этой стране я еще не работал. Почему нет? Посмотрим. Я бы хотел постараться взять Лигу чемпионов с третьим клубом и пятое чемпионство в разных странах с пятым клубом. Но то, чего хочется, не всегда сбывается. Мои амбиции не ограничены этим маленьким капризом.
— Жозе Моуринью, португальский футболистSports.ru 06:47
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