Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»RT на русском 09:30

В этой стране я еще не работал. Почему нет? Посмотрим. Я бы хотел постараться взять Лигу чемпионов с третьим клубом и пятое чемпионство в разных странах с пятым клубом. Но то, чего хочется, не всегда сбывается. Мои амбиции не ограничены этим маленьким капризом.

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Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

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