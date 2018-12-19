Футбол

Моуринью заявил, что был горд носить эмблему «Манчестер Юнайтед»
ТАСС
13:48

Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью гордится тем, что был частью клуба. Его слова приводит британское издание The Telegraph. Во вторник руководство "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку Моуринью, который возглавлял клуб с 2016 года.
ТАСС13:48

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Моуринью заявил, что был горд носить эмблему «Манчестер Юнайтед»

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Жозе Моуринью: «Я гордился тем, что представляю эмблему „Манчестер Юнайтед“»

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Моуринью выступил с заявлением по поводу увольнения из «Манчестер Юнайтед»

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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