Футбол
Моуринью высказался об инфаркте КасильясаRT на русском 04:37
Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью прокомментировал новость об инфаркте голкипера «Порту» испанца Икера Касильяса.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением
Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 11:12
Музыка
Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера
Обновлено в 03:33
Культура
Знаменитый «знаток» Леонид Каневский отмечает юбилей
Леониду Каневскому исполняется 80 лет. Он сыграл множество ролей в театре и кино, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 06:02
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
Обновлено вчера в 16:28
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия
В Петербурге во время демонстрации, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Россияне стали продавать дачи из-за налога
Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».
Обновлено в 07:05
Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии
Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Политика
Мадуро рассказал о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы обеспечили мир в стране.
Обновлено вчера в 19:12
Интернет
Google Chrome признан самым популярным в мире браузером
В списке самых популярных браузеров на смартфонах и планшетах лидерами помимо Google Chrome оказались Safari (26,4 %), китайский браузер QQ Browser (2,7 %), а также Firefox (1,8%).
Обновлено в 06:28
Происшествия
На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Тюмени врачи спасли 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку
В апреле текущего года в детском отделении ОКБ №2 в Тюмени медкам удалось спасти жизнь двухлетней малышке, которая за несколько дней до этого проглотила круглую батарейку.
Обновлено в 02:41
Политика
В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»
Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
Обновлено в 06:58