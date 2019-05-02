Футбол

Моуринью высказался об инфаркте КасильясаRT на русском 04:37

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью прокомментировал новость об инфаркте голкипера «Порту» испанца Икера Касильяса.
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Моуринью: «Касильяс будет в хороших руках. У „Порту“ отличный медицинский департамент»

Sport24.ru05:05

Жозе Моуринью — о Касильясе: «У „Порту“ первоклассный медицинский департамент. Икер в надежных руках»

Матч ТВ05:58

Жозе Моуринью — о Касильясе: «У „Порту“ первоклассный медицинский департамент. Икер в надежных руках»

Sportbox.RU05:58

Моуринью прокомментировал новость о сердечном приступе Касильяса

Чемпионат05:25

Моуринью высказался об инфаркте Касильяса

Газета.Ru06:21

Моуринью высказался об инфаркте Касильяса

RT на русском04:37
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Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
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Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Здоровье

Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
Кино

Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

Обновлено вчера в 11:12
Музыка

Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Политика

Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 20:20
Футбол

Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера

Обновлено в 03:33
Культура

Знаменитый «знаток» Леонид Каневский отмечает юбилей

Леониду Каневскому исполняется 80 лет. Он сыграл множество ролей в театре и кино, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 06:02
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено вчера в 07:09
Футбол

Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»

В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Игры

Эротическая игра Subverse собрала более 2 миллионов долларов на Kickstarter

Обновлено в 06:00
Происшествия

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

Обновлено вчера в 16:28
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Петербурге во время демонстрации, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.
Обновлено вчера в 05:56
Экономика

В модернизацию волгоградского машиностроения вложили 1,5 млрд рублей

Обновлено в 02:39
Общество

Россияне стали продавать дачи из-за налога

Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».
Обновлено в 07:05
Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Политика

Мадуро рассказал о победе мира в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы обеспечили мир в стране.
Обновлено вчера в 19:12
Интернет

Google Chrome признан самым популярным в мире браузером

В списке самых популярных браузеров на смартфонах и планшетах лидерами помимо Google Chrome оказались Safari (26,4 %), китайский браузер QQ Browser (2,7 %), а также Firefox (1,8%).
Обновлено в 06:28
Происшествия

На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник

Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
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Происшествия

В Тюмени врачи спасли 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку

В апреле текущего года в детском отделении ОКБ №2 в Тюмени медкам удалось спасти жизнь двухлетней малышке, которая за несколько дней до этого проглотила круглую батарейку.
Обновлено в 02:41
Политика

В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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