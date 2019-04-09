Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»RT на русском 05:56
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
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