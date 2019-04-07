Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»RT на русском 05:56

Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

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Общество Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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