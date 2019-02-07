Футбол
Моуринью встретится с гендиректором «Интера»Газета.Ru 02:22
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встретится с генеральным директором миланского "Интера" Джузеппе Мароттой, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военнослужащий
Обновлено в 11:59
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Россия предложила США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие
Москва предлагает Вашингтону уничтожить оружие, нарушающее Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:49
Происшествия
Суд освободил Квачкова от наказания
Суд освободил экс-полковника ГРУ Квачкова от наказания за экстремизм.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до шести
По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле, сообщил губернатор Али Ерликайя.
Обновлено в 10:21
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 10:36
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
Обновлено в 04:04
Общество
Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Транспорт
В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом
В Госавтоинспекции России заявили, что водительские удостоверения, в которых название документа «Водительские права» указано на английском и французском языках, законны.
Обновлено в 13:34
Общество
Скончался Нобелевский лауреат по химии Манфред Эйген
Обновлено в 08:48
Происшествия
Освобожденного аспиранта МГУ снова привезли в полицию
Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который проходит по делу об изготовлении взрывчатки и которого ранее в четверг отпустили из изолятора в Подмосковье, снова задержали, сообщил РБК руководитель правозащитного проекта «Зона права» Сергей Петряков.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Звезду «Экипажа» госпитализировали в Санкт-Петербурге
Актрису Александру Яковлеву экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Арашуков пожаловался на условия содержания
Сенатор Рауф Арашуков, которого арестовали по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, пожаловался в суде на условия содержания – он заявил, что в СИЗО его, "действующего члена Совета Федерации", посадили в одну камеру с террористом, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:48
Происшествия
Сегодня во Пскове продолжится допрос журналистки Светланы Прокопьевой
Дело возбуждено из-за высказываний Прокопьевой после теракта в здании ФСБ в Архангельске.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Иран представил новую баллистическую ракету «Дизфуль»
Иран в четверг продемонстрировал новую баллистическую ракету класса "земля-земля" "Дизфуль" дальностью действия 1000 км. Показ состоялся на подземном заводе по производству ракет, сообщило агентство Fars.
Обновлено в 13:04
Наука
Ученые предсказали наступление на Земле климатического хаоса
Обновлено в 12:22
Интернет
Приложения крупных компаний тайно записывают данные с экранов iPhone
Как отмечают специалисты, речь идет о технологии Glassbox, при помощи которой такие крупные компании, как Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com, Expedia, Abercrombie & Fitch и Hollister через свои приложения отслеживают и собирают данные о поведении пользователей.
Обновлено в 10:24
Интернет
В Skype появился эффект размытого фона
Обновлено в 08:51
Авто
В России появится дизельный Audi Q8
Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Франция решила выступить против «Северного потока-2»
Власти Франции не намерены поддерживать инициативу Германии об освобождении проекта «Северный поток-2» от общих ограничений, действующих в Евросоюзе.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Арест Мамаева и Кокорина продлили
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения на два месяца, до 8 апреля», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Ольги Затомской.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
В Москве акционер «Агрохолдинга Истра» напал на гендиректора компании
Акционер "Агрохолдинга Истра" с ножом напал на генерального директора компании Дениса Козлова.
Обновлено в 11:10
Политика
Ростуризм возглавила Зарина Догузова из администрации президента
Ранее госпожа Догузова занимала пост начальника департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента.
Обновлено в 11:38
Авто
Bentley отзывают 207 автомобилей в России
Всего отзывают 111 автомобилей этой модели, которые проданы за весь 2018 год. Также компания отзывает 96 авто модели Bentley Muslanne.
Обновлено в 06:08
Общество
Под Астраханью суслик помог археологам найти клад Золотой Орды
Во время раскопок Селитренского городища в Астраханской области археологи Марийского государственного университета нашли клад Золотой Орды - 157 серебряных монет XIII-XV века.
Обновлено в 04:31
Технологии
Google начал удалять из поисковой выдачи запрещенные в России сайты
Поисковик Google начал удалять из поисковый выдачи запрещенные в России сайты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Ведомости».
Обновлено в 00:27
Экономика
Дерипаска проиграл суд по «Трехгорной мануфактуре»
Миллиардер Олег Дерипаска проиграл в споре в Высоком суде Лондона по «Трехгорной мануфактуре» с бывшим председателем Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Заместителя постпреда Кадырова задержали после драки в Крыму
В Крыму полиция задержала заместителя постоянного представителя Рамзана Кадырова на полуострове.
Обновлено в 10:54
Культура
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
LADA Vesta Sport начала поступать в полицейские участки
«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в полицейские участки.
Обновлено в 03:17