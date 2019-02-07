Футбол
Моуринью встретится с гендиректором «Интера»Газета.Ru 02:22
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встретится с генеральным директором миланского "Интера" Джузеппе Мароттой, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Музыка
От России на «Евровидение — 2019» отправится Сергей Лазарев
Обновлено в 18:20
Авто
В России начался выпуск обновленного Nissan Qashqai
Компания Nissan начала выпуск обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает японский автопроизводитель.
Обновлено в 11:28
Интернет
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Приложения для iPhone способны записывать все, что происходит на экране смартфона. Происходит это без ведома пользователя.
Обновлено в 09:24
Авто
УАЗ «Пикап» получил дополнительные опции
Обновлено в 04:38
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ отпустили
Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, освободили из изолятора временного содержания.
Обновлено в 05:58
Авто
Полицейские пересядут на Lada Vesta Sport
В Сети появились изображения «заряженных» седанов Lada Vesta Sport с особой полицейской окраской и спецсигналами.
Обновлено в 09:04
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Происшествия
Из обломков перевозившего футболиста Салу самолета извлекли тело
Из разбившегося самолета, в котором, предположительно, летел футболист уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, спасатели извлекли тело.
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Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
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Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено в 17:29
Общество
Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Интернет
В Skype появился эффект размытого фона
Обновлено в 08:51
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Адвокат Бутиной рассказал, когда ей могут вынести приговор
Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, может быть освобождена в течение шести недель, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Светлану Прокопьеву после допроса отпустили домой
Светлану Прокопьеву после допроса отпустили домой Журналистку Светлану Прокопьеву, подозреваемую в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), отпустили домой после допроса в управлении Следственного комитета по Псковской области, сообщается в телеграм-канале "Псковской губернии".
Обновлено вчера в 11:52
Авто
Audi привезет в Россию дизельный кроссовер Audi Q8
В документе указано, что модель будет приводится в движение трёхлитровым дизельным мотором с турбиной V6.
Обновлено в 02:17
Общество
Житель Челябинска соорудил подземный лифт для парковки своей машины
В Челябинске местный житель раз и навсегда решил вопрос с парковкой. Мужчина каждый день прячет свою машину под землю.
Обновлено в 17:08
Авто
Toyota представит внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro
Стоит отетить огромную надпись TOYOTA на фальшрадиаторной решетке и черные 18,8-дюймовые колесные диски BBS TRD.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
За неделю у границ России вели разведку 24 летательных аппарата
24 летательных аппарата за минувшую неделю вели воздушную разведку у границ России. Об этом сообщает газета "Красная звезда".
Обновлено в 17:41
Политика
На Украине завели дело о слежке за Зеленским
Нацполиция Украины открыла уголовное дело о слежке за кандидатом в президенты страны, шоуменом Владимиром Зеленским, сообщается на странице украинского МВД в Facebook.
Обновлено в 16:33
Экономика
Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года
Если же принимать во внимание инфляцию (по данным Росстата, потребительские цены в 2018 году выросли на 4,3%), то реальный размер пенсии в 2018 году, без учета единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, увеличился всего на 0,8%, а с учетом ее - сократился на 2,4%.
Обновлено в 11:54
Футбол
Гол Черышева помог «Валенсии» добиться ничьей с «Бетисом»
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
WSJ: США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля
США намерены полностью вывести войска из Сирии к концу апреля. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 представлен в России
Xiaomi Mi Mix 3 для РФ предложат в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Обновлено в 13:06
Политика
Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из тюрьмы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, получившего широкую известность в связи с покушением на топ-менеджера в 2005 году.
Обновлено в 12:52
Наука
Ученые рассказали о способностях пчел складывать и вычитать
Учеными было выяснено, что пчелы в состоянии складывать и вычитать.
Обновлено в 07:00
Наука
Петербургские ученые создали алгоритм для выявления игромании
Исследователи полагают, что в будущем созданный ими алгоритм поможет выявлять людей с игровой зависимостью.
Обновлено в 06:20