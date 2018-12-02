Футбол

Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба
Газета.Ru
06:03

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт". Это произошло после 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона" (2:2).
Газета.Ru06:03

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СМИ: Моуринью назвал Погба «вирусом» после матча с «Саутгемптоном»

Спорт-Экспресс06:31

СМИ: Моуринью подверг жесткой критике Погба после игры с «Саутгемптоном»

Матч ТВ06:22

СМИ: Моуринью подверг жесткой критике Погба после игры с «Саутгемптоном»

Sportbox.RU06:22

Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба

Газета.Ru06:03

Источник: Моуринью обозвал Погба «вирусом» после ничьей с «Саутгемптоном»

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Моуриньо назвал Погба «вирусом» после матча с «Саутгемптоном»

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Моуринью назвал Погба «вирусом» в раздевалке после игры с «Саутгемптоном»

Sport24.ru05:40
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