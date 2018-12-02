Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт". Это произошло после 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона" (2:2).

Футбол Футбол Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020 Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.

Футбол Футбол Голы Игнатьева и Сулейманова принесли «Краснодару» победу над «Уралом» В поединке 16-го тура команда Мурада Мусаева принимала на своем домашнем стадионе екатеринбургский «Урал» и переиграла соперника — 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи, их авторами стали форварды «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Футбол Футбол «Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита московского дерби Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи 2 декабря 2018 года запланировано на 19:00 мск.

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Футбол Футбол Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.

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