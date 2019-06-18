Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубеЧемпионат вчера в 17:33

Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

Наука Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Политика Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье русскую пословицу, которая поможет работать с Россией в условиях санкций.

Экономика Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Общество 25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Происшествия Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.

Общество Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров «За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после отравления Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.

Политика Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Политика Посол России встретился с вице-губернатором Аляски Российский посол в США Анатолий Антонов совершил визит в город Джуно, где встретился с вице-губернатором штата Аляска Кевином Мейером и обсудил возможности для двухстороннего сотрудничества.

Политика Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам.

Наука Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.

Общество Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.

Происшествия На трассе в Подмосковье столкнулись 11 машин Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Политика Вышинский считает, что его дело позорит Украину Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что его дело позорит страну. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.

Происшествия Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови» Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.