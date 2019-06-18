Футбол

Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубеЧемпионат вчера в 17:33

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
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Моуринью изъявил желание возглавить национальную сборную

Советский спортвчера в 14:57

Моуринью сообщил, что хотел бы возглавить сборную

Sport24.ruвчера в 14:47

Моуринью выразил заинтересованность в работе с национальной командой

RT на русскомвчера в 15:18

Жозе Моуринью: «Больше вижу себя в сборной, чем в клубе»

Sports.ruвчера в 16:45

Жозе Моуринью: «Вижу себя скорее в сборной, чем в клубе»

Матч ТВвчера в 15:49

Моуриньо: «Есть желание поработать со сборной»

Soccer.ruвчера в 15:23

Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе

Чемпионатвчера в 17:33
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Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Политика

Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье русскую пословицу, которая поможет работать с Россией в условиях санкций.
Обновлено в 01:37
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты

В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после отравления

Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей

Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Музыка

Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Обновлено вчера в 22:04
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Политика

Посол России встретился с вице-губернатором Аляски

Российский посол в США Анатолий Антонов совершил визит в город Джуно, где встретился с вице-губернатором штата Аляска Кевином Мейером и обсудил возможности для двухстороннего сотрудничества.
Обновлено в 00:30
Политика

Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам.
Обновлено в 01:16
Наука

Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России

НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено вчера в 03:27
Гаджеты

Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры

Обновлено 17 июня в 17:25
Общество

Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Происшествия

На трассе в Подмосковье столкнулись 11 машин

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

Обновлено вчера в 15:47
Политика

Вышинский считает, что его дело позорит Украину

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что его дело позорит страну. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол

«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и Себальоса

Обновлено в 00:24
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Путешествия

В Крыму создали первый взвод туристической полиции

Обновлено вчера в 20:10
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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