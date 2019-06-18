Футбол
Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубеЧемпионат вчера в 17:33
Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
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Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Политика
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье русскую пословицу, которая поможет работать с Россией в условиях санкций.
Обновлено в 01:37
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты
В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров
«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей
Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Посол России встретился с вице-губернатором Аляски
Российский посол в США Анатолий Антонов совершил визит в город Джуно, где встретился с вице-губернатором штата Аляска Кевином Мейером и обсудил возможности для двухстороннего сотрудничества.
Обновлено в 00:30
Политика
Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам.
Обновлено в 01:16
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено вчера в 03:27
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено 17 июня в 17:25
Общество
Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Происшествия
На трассе в Подмосковье столкнулись 11 машин
Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Вышинский считает, что его дело позорит Украину
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что его дело позорит страну. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и Себальоса
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Спорт
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Путешествия
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Обновлено вчера в 20:10