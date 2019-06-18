Футбол
Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубеЧемпионат вчера в 17:33
Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
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Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции
Комиссия по этике ФИФА признала Платини виновным и настояла на его отставке с поста президента УЕФА в 2015 году.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено вчера в 10:14
Наука
Россия и США не проводили опытов по зачатию в космосе
Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Украинские военные погибли в результате пожара в блиндаже в Донбассе
Обновлено вчера в 14:07
Здоровье
Минздрав РТ опроверг эпидемию мышиной лихорадки в республике
Минздрав РТ собрал сегодня журналистов, чтобы прокомментировать ситуацию, связанную с эпидемической обстановкой по геморрагической лихорадке с почечным синдром (ГЛПС), или как ее еще называют – мышиной.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании
Исключением был лишь 14-й президент США — демократ Франклин Пирс (он победил на выборах в 1852 году, но партия не поддержала его участие в кампании через четыре года из-за его мер в поддержку рабовладельцев).
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено 17 июня в 23:00
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
Энергетика
Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин
Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие
Мобильный комплекс разведки «Спектр» впервые представят на форуме «Армия-2019» на Урале
Мобильный комплекс контроля и разведки "Спектр" будет впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в Екатеринбурге, который пройдет с 28 по 30 июня на Свердловском полигоне.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено вчера в 19:33
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено вчера в 04:33