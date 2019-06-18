Футбол

Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубеЧемпионат вчера в 17:33

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
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Жлзе Моуринью: «Вижу себя в сборной, нежели в клубе»

Спорт-Экспрессвчера в 23:25

Жозе Моуринью: «Вижу себя скорее в сборной, чем в клубе»

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Моуринью сообщил, что хотел бы возглавить сборную

Sport24.ruвчера в 14:47

Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе

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Жозе Моуринью: «Больше вижу себя в сборной, чем в клубе»

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Моуринью изъявил желание возглавить национальную сборную

Советский спортвчера в 14:57

Моуринью выразил заинтересованность в работе с национальной командой

RT на русскомвчера в 15:18
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В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
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В Кремле заявили о стагнации минских соглашений

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Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

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Эксперты выяснили, что в период с 1 по 15 июня 7 автопроизводителей изменились цены на ряд моделей.
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Россияне стали покупать водку в малой таре

Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
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Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
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Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.
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Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
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Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
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«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Политика

Песков констатировал слабое понимание населением смысла нацпроектов

На «Прямую линию» президента Владимира Путина поступает много вопросов, которые свидетельствую о том, что уровень понимания населением национальных проектов «оставляет желать лучшего», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
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На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

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Ургант прокомментировал слова Малышевой о «детях-кретинах»

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Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

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Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

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Обновлено в 01:47
Политика

Суд над подозреваемыми в крушении MH17 начнется 9 марта 2020 года

Первое судебное заседание над подозреваемыми в причастности к катастрофы самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом начнется 9 марта 2020 года, сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников погибших пассажиров.
Обновлено в 06:21
Интернет

Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру

Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.
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В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
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Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер

На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
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В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
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На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
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Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
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Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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