Футбол
Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубеЧемпионат вчера в 17:33
Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
В Кремле заявили о стагнации минских соглашений
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в процессе выполнения минских договоренностей наблюдается полный застой.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Авто
В России в июне 7 марок обновили ценники на свои модели
Эксперты выяснили, что в период с 1 по 15 июня 7 автопроизводителей изменились цены на ряд моделей.
Обновлено в 03:34
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Политика
Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что стала популярнее Путина
Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Политика
Песков констатировал слабое понимание населением смысла нацпроектов
На «Прямую линию» президента Владимира Путина поступает много вопросов, которые свидетельствую о том, что уровень понимания населением национальных проектов «оставляет желать лучшего», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Ургант прокомментировал слова Малышевой о «детях-кретинах»
Обновлено в 05:16
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика
Суд над подозреваемыми в крушении MH17 начнется 9 марта 2020 года
Первое судебное заседание над подозреваемыми в причастности к катастрофы самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом начнется 9 марта 2020 года, сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников погибших пассажиров.
Обновлено в 06:21
Интернет
Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру
Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.
Обновлено в 05:34
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Обновлено вчера в 21:06
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00