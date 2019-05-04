Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Ромой»Sport24.ru 03:44

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой». Римский клуб идет на пятом месте в Серии А и намерен летом расстаться с Эусебио ди Франческо. Другим кандидатом на его место называют Антонио Конте, сообщает L’Equipe.
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Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sport24.ru03:44

Моуринью может перебраться в Италию

Газета.Ru03:21

Моуринью может возглавить «Рому»

Sport.ru03:14

Моуринью может возглавить «Рому»

Спорт-Экспресс02:45

Моуринью ведёт переговоры с «Ромой»

Чемпионат02:19

СМИ: Моуринью может возглавить «Рому»

Матч ТВ03:19

L’Équipe: Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sports.ru02:20
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В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах

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В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up

В страшной аварии на Кубани, где накануне столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 04:11
Политика

Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
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В Firefox отключились расширения из-за истечения срока действия сертификата

Событие произошло после наступления 0 часов по UTC (Всемирное координированное время) 4 мая — ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей.
Обновлено в 04:14
Происшествия

На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса

В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме

Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

Обновлено в 04:20
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Культура

В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс

Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Летчики приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади

Обновлено 02 мая в 09:39
Технологии

Facebook намерен платить пользователям за просмотр рекламы

Обновлено вчера в 12:08
Политика

США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере

Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Обновлено вчера в 03:32
Религия

Радоницу – поминовение усопших православные отметят на второй неделе после Пасхи – СМИ

В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на 9 день после Пасхи. В 2019 году Радоницу встретят 7 мая.
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Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Футбол

«Барселона» интересуется Ляказеттом

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Петербурге загадочно погибли двое подростков

В Петербурге с разницей в несколько часов нашли трупы двух подростков. В квартире обнаружили тело 16-летнего юноши.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл тайно родила девочку

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.
Обновлено вчера в 16:53
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Происшествия

На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв

В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Медики назвали привычки, разрушающие позвоночник

Обновлено в 01:00
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Футбол

Семак философски высказался перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак поделился своими мыслями перед матчем с «Ахматом» в Грозном.
Обновлено в 03:11
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
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«Портленд» вырвал победу у «Денвера» в четвертом овертайме

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Праздник корюшки в Петербурге возглавил топ майских гастрособытий

Кстати, в топ-10 "праздников живота" вошли также и Фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, "Фомина яишня" в Новом Осколе, "ЯйцеФест" в Павловском Посаде, праздник "Хлеба и Молока" в Калининграде, "День калмыцкого чая" в Элисте, фестиваль яйца "Кукарекино" в Сатинке, "Верещагин СырFеsт" в Конаково, "Кухня Рязанского края" в Рязани и Российский ресторанный фестиваль в разных городах страны.
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Жозе Моуринью
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Клаудио Раньери
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Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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