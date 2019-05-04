Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Ромой»Sport24.ru 03:44
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой». Римский клуб идет на пятом месте в Серии А и намерен летом расстаться с Эусебио ди Франческо. Другим кандидатом на его место называют Антонио Конте, сообщает L’Equipe.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия
В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах
Обновлено в 02:54
Происшествия
В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
В страшной аварии на Кубани, где накануне столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 04:11
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
В Firefox отключились расширения из-за истечения срока действия сертификата
Событие произошло после наступления 0 часов по UTC (Всемирное координированное время) 4 мая — ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей.
Обновлено в 04:14
Происшествия
На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса
В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме
Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
Обновлено в 04:20
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Культура
В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс
Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Летчики приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади
Обновлено 02 мая в 09:39
Технологии
Facebook намерен платить пользователям за просмотр рекламы
Обновлено вчера в 12:08
Политика
США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере
Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено вчера в 03:32
Религия
Радоницу – поминовение усопших православные отметят на второй неделе после Пасхи – СМИ
В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на 9 день после Пасхи. В 2019 году Радоницу встретят 7 мая.
Обновлено 02 мая в 03:51
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Футбол
«Барселона» интересуется Ляказеттом
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Петербурге загадочно погибли двое подростков
В Петербурге с разницей в несколько часов нашли трупы двух подростков. В квартире обнаружили тело 16-летнего юноши.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл тайно родила девочку
Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.
Обновлено вчера в 16:53
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Медики назвали привычки, разрушающие позвоночник
Обновлено в 01:00
Общество
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Футбол
Семак философски высказался перед матчем с «Ахматом»
Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак поделился своими мыслями перед матчем с «Ахматом» в Грозном.
Обновлено в 03:11
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Баскетбол
«Портленд» вырвал победу у «Денвера» в четвертом овертайме
Обновлено в 04:00
Общество
Праздник корюшки в Петербурге возглавил топ майских гастрособытий
Кстати, в топ-10 "праздников живота" вошли также и Фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, "Фомина яишня" в Новом Осколе, "ЯйцеФест" в Павловском Посаде, праздник "Хлеба и Молока" в Калининграде, "День калмыцкого чая" в Элисте, фестиваль яйца "Кукарекино" в Сатинке, "Верещагин СырFеsт" в Конаково, "Кухня Рязанского края" в Рязани и Российский ресторанный фестиваль в разных городах страны.
Обновлено в 03:13