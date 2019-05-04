Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Ромой»Sport24.ru 03:44
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой». Римский клуб идет на пятом месте в Серии А и намерен летом расстаться с Эусебио ди Франческо. Другим кандидатом на его место называют Антонио Конте, сообщает L’Equipe.
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