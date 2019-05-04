Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Ромой»Sport24.ru 03:44

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой». Римский клуб идет на пятом месте в Серии А и намерен летом расстаться с Эусебио ди Франческо. Другим кандидатом на его место называют Антонио Конте, сообщает L’Equipe.
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Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sport24.ru03:44

Моуринью может возглавить «Рому»

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Газета.Ru03:21

L’Équipe: Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sports.ru02:20
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Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
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«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
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Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
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Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
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Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос

Российская модель Алена Шишкова удивила поклонников в сети Instagram кардинальными изменениями в имидже.
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Тюнинг-ателье TRS Racing из небольшого польского города Ченстохов, представило очередной вариант доработки автомобиля ВАЗ-2106.
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Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею

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Обновлено в 07:22
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
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Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

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Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму

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«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян

Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
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«Работы нет»: Садальский подарил Васильевой пальто на последние деньги

Садальский в шутливой форме сообщил подписчикам, что сделал актрисе подарок на последние деньги и пожаловался на безденежье.
Обновлено в 05:03
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В Китае разработали новый катализатор для получения метанола

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