Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Ромой»Sport24.ru 03:44

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой». Римский клуб идет на пятом месте в Серии А и намерен летом расстаться с Эусебио ди Франческо. Другим кандидатом на его место называют Антонио Конте, сообщает L’Equipe.
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Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sport24.ru03:44

Моуринью может возглавить «Рому»

Sport.ru03:14

СМИ: Моуринью может возглавить «Рому»

Матч ТВ03:19

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Спорт-Экспресс02:45

Моуринью ведёт переговоры с «Ромой»

Чемпионат02:19

Моуринью может перебраться в Италию

Газета.Ru03:21

L’Équipe: Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sports.ru02:20
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
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В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
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КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский 4 мая проведёт первую встречу с лидерами парламентских фракций.
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Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

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7 мая православные отметят Радоницу

В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
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Армия и оружие

ВДВ РФ скоро получат новые противотанковые комплексы на базе Lada

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Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 06:27
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Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
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Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
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Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
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Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Общество

Ретро-акцию полиции Ростова поддержали в других регионах

Обновлено в 06:17
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено вчера в 07:09
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В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
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Происшествия

Наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка

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Основатель LinguaLeo зарезал сестру

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В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

США хотят развернуть базу в Гане с помощью медицинских дронов

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Александрович Попов прокомментировал планы США развернуть базу медицинских дронов в Гане.
Обновлено в 06:25
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Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

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Ксения Бородина возмутилась количеству российских и украинских девушек-эскортниц в Дубае

Телеведущая Ксения Бородина была возмущена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 05:34
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Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
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В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
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«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются мадридский Реал и Ювентус.
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Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
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