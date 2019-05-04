Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Ромой»Sport24.ru 03:44
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой». Римский клуб идет на пятом месте в Серии А и намерен летом расстаться с Эусебио ди Франческо. Другим кандидатом на его место называют Антонио Конте, сообщает L’Equipe.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика
В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
Обновлено в 06:28
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Зеленский встретится с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский 4 мая проведёт первую встречу с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения
Обновлено в 03:53
Религия
7 мая православные отметят Радоницу
В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
ВДВ РФ скоро получат новые противотанковые комплексы на базе Lada
Недавно в России были успешно завершены все тесты нового противотанкового комплекса, разработанного на базе автомобиля Lada.
Обновлено в 03:03
Футбол
Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в туринском дерби
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 06:27
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Общество
Ретро-акцию полиции Ростова поддержали в других регионах
Обновлено в 06:17
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Обновлено в 00:51
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
США хотят развернуть базу в Гане с помощью медицинских дронов
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Александрович Попов прокомментировал планы США развернуть базу медицинских дронов в Гане.
Обновлено в 06:25
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась количеству российских и украинских девушек-эскортниц в Дубае
Телеведущая Ксения Бородина была возмущена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Петри Контиола перешёл в «Йокерит»
Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с нападающим Петри Контиолой, информирует издание Ilta-Sanomat.
Обновлено в 06:00
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются мадридский Реал и Ювентус.
Обновлено в 06:25
Футбол
Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Обновлено вчера в 16:20