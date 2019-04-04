Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»Sport24.ru вчера в 12:06

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью контактирует с «Интером» и «Ромой» по поводу своего возможного назначения на пост главного тренера одного из клубов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
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Моуринью заинтересован в возвращении в «Интер»

Чемпионатвчера в 21:01

Моуринью рассматривает предложения «Интера» и «Ромы»

Sports.ruвчера в 23:59

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Sport24.ruвчера в 12:06

Моуринью ждут в Италии

Sportbox.RUвчера в 13:13

Моуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Soccer.ruвчера в 12:28

Моуринью ждут в Италии

Матч ТВвчера в 13:13

Моуриньо может вернуться в один из бывших клубов

Sport.ruвчера в 12:43
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Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался сдавать анализы на киевском стадионе «Олимпийский», где состоятся его дебаты с нынешним лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:48
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Космос

Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»

Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Происшествия

В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум

В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол

Экс-тренер «Ростова» оценил шансы на победу в матче с «Уфой»

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от противостояния команды с "Уфой", передает газета "Известия".
Обновлено в 00:45
Наука

Несбалансированное питание обвинили в 22 процентах смертей в 2017 году

Почти 11 миллионов смертей в 2017 году (22 процента смертей в этом году вообще) были связаны с несбалансированным питанием, заявили ученые в статье, опубликованной в The Lancet.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Музыка

Оззи Осборн отменил мировое турне

Обновлено вчера в 21:52
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено 03 апреля в 13:14
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Культура

Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей

Обновлено в 00:13
Экономика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о «крабовых аукционах»

Резонансный закон о «крабовых аукционах» принят Госдумой в первом чтении, передает ОТР.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой: «Она до сих пор обижена. Мы даже не здороваемся»

Анатолий Руденко вспомнил про роман с Дарьей Поверенновой.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Армия и оружие

Эксперт назвал Польшу «хабом» НАТО для вторжения в Россию

Политолог Иван Коновалов рассказал в интервью с корреспондентом ФАН, что НАТО видит в странах Восточной Европы, в частности, в Польше, своеобразное депо для возможного вторжения в Россию.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения

Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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