Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»Sport24.ru вчера в 12:06

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью контактирует с «Интером» и «Ромой» по поводу своего возможного назначения на пост главного тренера одного из клубов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

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