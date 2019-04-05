Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»Sport24.ru вчера в 12:06

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью контактирует с «Интером» и «Ромой» по поводу своего возможного назначения на пост главного тренера одного из клубов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
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Моуринью хочет вернуться в Италию

Sport.ru03:00

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Sport24.ruвчера в 12:06

Моуринью рассматривает предложения «Интера» и «Ромы»

Sports.ruвчера в 23:59

Моуринью ждут в Италии

Матч ТВвчера в 13:13

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Soccer.ruвчера в 12:28

Моуринью заинтересован в возвращении в «Интер»

Чемпионатвчера в 21:01
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Обновлено в 03:56
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Песков: Путину доложили о нехватке у россиян денег на обувь

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Обновлено в 05:37
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

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Обновлено вчера в 14:23
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Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
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Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

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Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
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Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

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Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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