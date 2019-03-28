Футбол
Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется ЖардимРИА Новости 02:22
Информация о возможном назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера французского футбольного клуба "Монако" не соответствует действительности, команду продолжит тренировать Леонарду Жардим, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Транспорт
Участок КАД в Петербурге полностью перекроют на три месяца
С начала второго весеннего месяца до июля 2019 года на кольцевой автодороге полностью перекроют движение по внутреннему кольцу на участке около 15 километров на севере Петербурга.
Обновлено в 03:54
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Авто
Новый Honda Fit получит революционный дизайн
Автомобиль получил революционный дизайн, соответствующий более острому стилю нынешних автомобилей Honda.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
Главную особенность кокпита F-35 показали на фото
Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров.
Обновлено в 03:50
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Футбол
Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Экономика
Авиакомпании предупредили о росте цен на авиабилеты в России
Как указывают представители российских авиакомпаний, рост цен на авиабилеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что втрое выше показателей за весь минувший год (2,3% за 2018).
Обновлено в 05:15
Политика
Сирия предложила Америке отдать Израилю пару штатов
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил американским властям отдать несколько штатов израильтянам, если США хочет их поддержать.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
МИД РФ назвал суд в Литве по событиям 1991 года политизированным
В МИД РФ назвали суд в Вильнюсе политизированным и провокационным.
Обновлено вчера в 13:58
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Космос
Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде
Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.
Обновлено в 05:51
Политика
Британский парламент отверг все восемь вариантов сделки с ЕС по Brexit
Изначально Британия должна была выйти из Евросоюза 29 марта, однако премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке после того, как Палата общин дважды отвергла проект сделки с ЕС.
Обновлено в 01:11
Экономика
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Россия готовит новые правила для иностранных военных судов на Севморпути
Россия готовит новые правила судоходства иностранных военных судов в акватории Северного морского пути, сейчас они проходят межведомственное согласование, сообщил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин.
Обновлено в 05:22
Футбол
Новый газон на стадионе «Динамо» уложат к концу мая
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
95% многодетных семей, получивших бесплатную землю под ИЖС, продают ее
Напомним, в прошлом году был принят закон, по которому вместо земельного участка многодетная семья может получить денежную компенсацию в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 03:38
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35