Футбол

Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется ЖардимРИА Новости 02:22

Информация о возможном назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера французского футбольного клуба "Монако" не соответствует действительности, команду продолжит тренировать Леонарду Жардим, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»

Матч ТВ03:14

Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»

Sportbox.RU03:14

Моуринью не будет тренером «Монако»

Газета.Ru03:00

СМИ: «Монако» опроверг интерес к Моуринью

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Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется Жардим

РИА Новости02:22

«Монако» не будет приглашать Моуринью, тренером команды останется Жардим

Sports.ru04:03
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
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В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
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Происшествия

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В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
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Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit

Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
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Политика

За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин

Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.
Обновлено вчера в 11:22
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Глазырина стала чемпионкой России в спринте, у Мироновой — бронза

Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
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Экономика

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В ходе проверки выяснилось, что госпожа Золины в декабре 2017 года дважды выписала себе стимулирующие выплаты за счет субсидии из федерального бюджета суммарно на 790 тыс. руб. Кроме того, в августе того же года она получила премию в 600 тыс. руб. Счетная палата сочла эти выплаты необоснованными, поскольку Минсельхоз, в ведении которого находится академия, не издавал соответствующих распоряжений.
Обновлено в 04:15
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«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено вчера в 12:20
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Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет

Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
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Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших

Обновлено в 02:36
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Повесившего кота жителя Хабаровского края отправили в колонию

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Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
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В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
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Ученые из Красноярска совместно с коллегами из института Йожефа Стефана в Словении разработали наноантибиотик, доказавший эффективность при лечении тяжелых ран.
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Космос

Ученые сделали неожиданное открытие о реках на Марсе

История исчезновения воды на Марсе становится все более загадочной: анализ двух сотен пересохших русел марсианских рек показал, что глубокие и широкие реки существовали на поверхности планеты на протяжении неожиданно долгого времени.
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В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

На центральной улице Томска глыба льда с крыши упала на пенсионерку с внучкой. Инцидент произошёл днём 28 марта на проспекте Ленина.
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В Киришах от ветрянки скончалась двухлетняя девочка

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Газинский, Мартынович и Фьолусон вернулись в расположение «Краснодара»

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Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
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