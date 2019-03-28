Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется ЖардимРИА Новости 02:22

Информация о возможном назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера французского футбольного клуба "Монако" не соответствует действительности, команду продолжит тренировать Леонарду Жардим, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется Жардим

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