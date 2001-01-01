Футбол
Моуринью сравнил финал ЛЧ с финалом Кубка лигиСпорт-Экспресс вчера в 21:17
Двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" в финале турнира (2:0).
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Армия и оружие
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Закон о налоговых льготах для резидентов ТОР примут в Забайкалье
Предприятия-резиденты территорий опережающего развития (ТОР) получат налоговые льготы в Забайкалье.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Происшествия
На заводе в Дзержинске прогремели взрывы
На заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом прогремели взрывы.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море
Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Единоборства
Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы
Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова
Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал политизацию катастрофы MH17
Политика мешает установить реальные причины падения Boeing на Украине в 2014 году. Так считает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено 31 мая в 05:39
Политика
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Опубликованы советские оригиналы «пакта Молотова-Риббентропа»
Впервые опубликованы советские оригиналы договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение.
Обновлено 31 мая в 04:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые показал архивное видео с маленьким сыном
На трогательном видео, где маленькому Никите меньше года, известный артист учит сына звукоподражанию.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Трубу прорвало на улице Розы Люксембург в Иркутске
Обновлено в 00:40
Авто
Эксклюзивные самодельные автомобили, которые собирали энтузиасты во времена СССР
Обновлено в 00:30
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00