Футбол

Моуринью сравнил финал ЛЧ с финалом Кубка лигиСпорт-Экспресс вчера в 21:17

Двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" в финале турнира (2:0).
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Моуринью сравнил финал ЛЧ с финалом Кубка лиги

Спорт-Экспрессвчера в 21:17
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