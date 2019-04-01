Футбол
Моуринью сравнил 19-летнего защитника «Аякса» с Беккенбауэром и ПикеRT на русском 08:40
Известный футбольный тренер Жозе Моуринью заявил, что не считает автора решающего гола в ворота «Ювентуса» 19-летнего защитника «Аякса» Маттейса де Лигта единственным в своём роде.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Политика
Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом
Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
В своем микроблоге в Instagram Анна сообщила, что после смерти дочери убитая горем 63-летняя Таисия Началова полностью поседела и практически не выходит из дома.
Обновлено в 06:02
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Треть водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Борис Моисеев не смог удержать букет тюльпанов для Аллы Пугачевой
Борис Моисеев пришел на концерт к Алле Пугачевой с большим букетом желтых тюльпанов.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Кино
В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»
Обновлено в 10:32
Транспорт
ЦОДД предупредил об осложнении движения в центре Москвы и на МКАД
Движение в центре Москвы и на МКАД в ближайший период может быть осложнено в связи с работами по укладке асфальта.
Обновлено в 10:57
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество
Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева
Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Общество
Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет
Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
Трамп прокомментировал выводы комиссии Мюллера словами Game Over
Слова «Game Over» написаны шрифтом, который используется на заставках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:14