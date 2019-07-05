Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает The Telegraph. Издание отмечает, что Моуринью обсуждает возможное трудоустройство с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем.

Общество Названы регионы-лидеры по числу разводов в России Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.

Происшествия Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.

Происшествия Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник 8 июля на оперативном совещании.

Общество Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.

Футбол «Болонья» объявила о подписании защитника «Брюгге» Нидерландский защитники Стефано Денсвил сменил клубную прописку, перейдя из «Брюгге» в «Болонью».

Общество Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Происшествия На юго-востоке Москвы загорелось общежитие Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика «Плод любви Калифорнии и Ирландии». Журналист из США восхитился Крымом Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет это тем, что ему очень понравилось это место и он хотел поделиться своими впечатлениями, но с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание, чего он не ожидал.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Музыка Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020» В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.

Происшествия СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

Происшествия В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.

Гаджеты Apple троллит Google за отношение к данным пользователей Компания Apple разместила рекламный щит про свою политику конфиденциальности напротив дочерней компании Google Sidewalk Labs в Торонто, пишет издание Business Insider со ссылкой на CTV News Toronto.

Происшествия Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.

Футбол Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин» Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».

Шоу-бизнес Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.

Авто В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.

Финансы Российские биржевые индексы снизились Снижением российских биржевых индексов завершились торги 5 июля.

Автоспорт Определена дата первой гонки «Формулы-1» в сезоне-2020 Следующий сезон «Формулы-1» традиционно откроется на Гран-при Австралии, который пройдет 12–15 марта 2020 года.

Происшествия В Петербурге началось прощание с подводниками На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Происшествия Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.

Происшествия Из НИИ на Ленинском проспекте в Москве украли 3 млн рублей Неизвестный украл 3 млн рублей из одного из научно-исследовательских институтов на Ленинском проспекте в Москве.

Авто Назван ТОП-10 самых интересных автомобилей в гараже Джереми Кларксона Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.