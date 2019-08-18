Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.

Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу

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