Футбол
Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболуМатч ТВ 11:12
Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.
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В Москве аномально подорожала аренда жилья
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Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Владимира Путина в свою официальную летнюю резиденцию — замок Форт Брегансон, расположенную на Лазурном Берегу, недалеко от Тулона.
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Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы
Обновлено в 05:45
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Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
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Обновлено вчера в 15:11
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В соцсетях появились фотографии народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые были сделаны для модного журнала Vogue в 1999 году, когда певице было 50 лет.
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