Футбол
Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболуМатч ТВ 11:12
Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.
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