Футбол
Моуринью расплакался во время интервьюLenta.ru 00:22
Португальский тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слез во время интервью. Видео в Twitter опубликовал пользователь Polo Maruwa.
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Политика
Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel
"Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.
Обновлено в 00:16
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Иконы украли из церкви Покрова на северо-западе Москвы
Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, грабители спилили замок, после чего украли ящик для пожертвований, иконы и золотые украшения.
Обновлено в 00:17
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Музыка
Умер певец и актер Аскер Махмудов
Обновлено вчера в 21:34
Гаджеты
Выбираем автомобильное мультимедиа с богатым оснащением и хорошим звуком: обзор новинок 2019 года от Pioneer
Сегодня же Pioneer предлагает целую линейку мультимедийных головных устройств с отличным звуком и таким функциональным оснащением, которое большинству штатных мультимедийных систем даже не снилось.
Обновлено в 00:06
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
«Яндекс.Маркет» прошел на кассу
В "Пятерочке" выдадут посылки маркетплейса "Беру" Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка "Беру" договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах "Пятерочки".
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Обновлено вчера в 13:19
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду с обязательным выкупом
Обновлено вчера в 14:13
Теннис
Медведев дебютирует в топ-5 рейтинга ATP
Россиянин Даниил Медведев дебютирует в топ-5 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Около 5 тысяч домов снесут после паводков в Приангарье
Негодными для проживания после наводнения в Иркутской области признано около пяти тысяч домов.
Обновлено в 00:14
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Зенит» остался на месяц без Малкома и Дриусси
Обновлено 17 августа в 08:35
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено вчера в 06:01
Общество
Курящим россиянам предложили урезать зарплату
«Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников», — указано в тексте.
Обновлено 17 августа в 09:19
Армия и оружие
Китай обогнал США по бронетанковым бригадам
В настоящее время, по данным британского IISS, наша армия, вероятно, оснащена 5800 основными боевыми танками, но только 60% из них – новые Тип 96 и 99, а остальные – это более 2000 различных версий Типа 59.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено 17 августа в 13:00
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Обновлено вчера в 20:12