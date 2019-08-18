Футбол

Моуринью расплакался во время интервьюLenta.ru 00:22

Португальский тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слез во время интервью. Видео в Twitter опубликовал пользователь Polo Maruwa.
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Моуринью очень скучает по футболу. Почти до слез

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