Футбол

Моуринью считает, что «Манчестер Юнайтед» попадет в четверку
Матч ТВ
05:36

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче 16-го тура АПЛ отметил, что не утратил надежду занять четвертое место с командой в этом сезоне.
Матч ТВ05:36

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Моуринью считает, что «Манчестер Юнайтед» попадет в четверку

Матч ТВ05:36

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