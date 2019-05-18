Футбол

Моуринью рассказал о возвращении к работеГазета.Ru 06:31

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, когда может вернуться к тренерской деятельности, передает "Советский спорт". Наставник надеется возобновить работу уже этим летом.
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Моуринью рассказал о возвращении к работе

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