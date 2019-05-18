Футбол
Моуринью рассказал о возвращении к работеГазета.Ru 06:31
Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, когда может вернуться к тренерской деятельности, передает "Советский спорт". Наставник надеется возобновить работу уже этим летом.
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Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено в 07:01
Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Здоровье
Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Телеведущий Владимир Познер признался, что не испытывает оптимизма по поводу судьбы человечества; люди не учатся на собственных ошибках и наступают на одни и те же грабли, считает он.
Обновлено в 05:23
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Футбол
Составы на матч «Крылья Советов» - «Спартак» объявит легендарный голос с VHS-кассет
"Крылья Советов" на своем официальном сайте сообщили, что на стадионе в Самаре на матче со "Спартаком" будет работать необычный комментатор.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
Apple официально открыла свою новую штаб-квартиру и почтила память Стива Джобса
Обновлено в 08:10
Футбол
Особое мнение: Арсений Веснин
Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Спорт
Шубенков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги»
Обновлено в 08:44
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Политика
Матвиенко прокомментировала решение о возвращении России в ПАСЕ
Ранее 17 мая пресс-служба МИД Германии со ссылкой на главу ведомства Хайко Мааса сообщила, что в ходе сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Обновлено в 07:52
Космос
Магнитная буря завершилась на Земле
Накануне на Земле зафиксировали самую мощную за 1,5–2 года магнитную бурю. Наблюдалась буря третьего уровня из максимальных пяти.
Обновлено 15 мая в 04:27
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Культура
В Брянске открылся книжный фестиваль «Красная площадь-2»
Открылся книжный фестиваль "Красная площадь-2".
Обновлено в 06:25
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия
У бывших чекистов изъяли 12 миллиардов рублей
Правоохранители изъяли на трёх квартирах полковника ФСБ Кирилла Черкалина наличные деньги и драгоценности на 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Антонио Бандерас в Каннах показал мощный пресс
Педро Альмодовар привез в Канны свой новый шедевр (оценят ли критики "Боль и славу", еще узнаем, но разве можно называть его работы иначе).
Обновлено в 08:21
Футбол
Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина
Руководство Реала настаивает на том, чтобы вторым вратарем команды был украинец Андрей Лунин, который на правах аренды в этом сезоне играет в Леганесе.
Обновлено в 07:27
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Экономика
Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53