Футбол
Моуринью рассказал о приглашении из РоссииМатч ТВ 06:27
Известный футбольный тренер Жозе Моуринью, делясь планами на будущее, рассказал, что получил интересное приглашение из России.
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Армия и оружие
ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии
Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет.
Обновлено в 08:29
Общество
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Авто
«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»
В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП
Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП.
Обновлено в 07:13
Общество
В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Кино
Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора» Джордж Вайна
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ
Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 07:37
Космос
Учёный рассказал, где лучше наблюдать лунное затмение 21 января
Жители европейской части России смогут наблюдать лунное затмение в понедельник, 21 января, для этого лучше всего использовать телескоп с нейтральными фильтрами.
Обновлено в 10:18
Политика
В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента
Обновлено в 09:55
Кино
Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Чечне без электричества остались более 120 тыс. человек
Около 122 500 человек остались без энергоснабжения в Урус-Мартановском районе в Чечне. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос
Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике
До 66 человек увеличилось количество жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго, сообщил в субботу губернатор штата Омар Файад.
Обновлено вчера в 08:56
Теннис
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во второй раз в карьере сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 09:54
Общество
На Москву надвигаются аномальные морозы
22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Интернет
Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
Обновлено в 05:08
Происшествия
При пожаре в Куршевеле погибли два человека
Рано утром 20 января на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах произошёл крупный пожар.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Японии скончался старейший в мире мужчина
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Обновлено вчера в 16:50
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено в 09:52
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл
Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Марий Эл 20 января.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В ДНР заявили о пленении украинского силовика
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Политика
В Москве прошел митинг против передачи Курильских островов Японии
Митингующие выступали за сохранение территориальной целостности России, высказывали своё мнение против передачи Курильских островов Японии, на которой настаивают в Токио.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Компания Apple вернула в продажу iPhone SE
Американская технологическая корпорация Apple вернула в продажу смартфоны iPhone SE.
Обновлено в 09:27
Космос
Аппарат Juno сделал фотографии штормов, бушующих на Юпитере
Сделать потрясающие кадры удалось межпланетному аппарату Juno. Фотографии штормов на Юпитере были запечатлены 21 декабря.
Обновлено 18 января в 02:08
Происшествия
Жители Васильевского острова требуют объяснить странный запах
Петербуржцы направили главе Василеостровского района Юлии Кисилевой обращение, в котором потребовали срочно объяснить происхождение резкого запаха на острове.
Обновлено в 03:54
Политика
В Кремле обвинили Абэ в осложнении переговоров по Курилам
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам осложнят переговоры с главой государства Владимиром Путиным по мирному договору, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:16
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»
Deadline пишет, что четвертый сезон «Короны» скорее всего будет происходить в конце 70-х, когда Тэтчер стала первой женщиной-главой британского правительства.
Обновлено в 10:13
Общество
Настю Рыбку могут признать политзаключенной
Виктор Шендерович призвал в Facebook, включить Настю Рыбку в список политических заключенных, так как, по его словам, ее преследуют по политическим мотивам.
Обновлено в 05:23