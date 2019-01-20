Футбол

Моуринью рассказал о приглашении из РоссииМатч ТВ 06:27

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью, делясь планами на будущее, рассказал, что получил интересное приглашение из России.
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Моуринью пригласили в Россию

Советский спорт07:36

Моуринью получил приглашение посетить хоккейный матч в России

ТАСС07:19

Моуринью: меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию, со мной такое впервые

Чемпионат02:38

Моуринью рассказал о приглашении из России

Матч ТВ06:27

Моуринью дал огненное интервью катарскому телеканалу: «Особенный» напомнил о себе

Sport.ru08:14

Моуринью рассказал, что недавно его пригласили на хоккей в Россию

Спорт-Экспресс04:40

Моуринью получил приглашение из России

Sport24.ru07:04
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Армия и оружие

ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет.
Обновлено в 08:29
Общество

От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Авто

«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»

В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП

Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП.
Обновлено в 07:13
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Кино

Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора» Джордж Вайна

Обновлено в 09:40
Происшествия

В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ

Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 07:37
Космос

Учёный рассказал, где лучше наблюдать лунное затмение 21 января

Жители европейской части России смогут наблюдать лунное затмение в понедельник, 21 января, для этого лучше всего использовать телескоп с нейтральными фильтрами.
Обновлено в 10:18
Политика

В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента

Обновлено в 09:55
Кино

Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Чечне без электричества остались более 120 тыс. человек

Около 122 500 человек остались без энергоснабжения в Урус-Мартановском районе в Чечне. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос

Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике

До 66 человек увеличилось количество жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго, сообщил в субботу губернатор штата Омар Файад.
Обновлено вчера в 08:56
Теннис

Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во второй раз в карьере сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 09:54
Общество

На Москву надвигаются аномальные морозы

22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Интернет

Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры

Обновлено в 05:08
Происшествия

При пожаре в Куршевеле погибли два человека

Рано утром 20 января на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах произошёл крупный пожар.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Японии скончался старейший в мире мужчина

Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Обновлено вчера в 16:50
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Марий Эл 20 января.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении украинского силовика

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Политика

В Москве прошел митинг против передачи Курильских островов Японии

Митингующие выступали за сохранение территориальной целостности России, высказывали своё мнение против передачи Курильских островов Японии, на которой настаивают в Токио.
Обновлено в 08:49
Гаджеты

Компания Apple вернула в продажу iPhone SE

Американская технологическая корпорация Apple вернула в продажу смартфоны iPhone SE.
Обновлено в 09:27
Космос

Аппарат Juno сделал фотографии штормов, бушующих на Юпитере

Сделать потрясающие кадры удалось межпланетному аппарату Juno. Фотографии штормов на Юпитере были запечатлены 21 декабря.
Обновлено 18 января в 02:08
Происшествия

Жители Васильевского острова требуют объяснить странный запах

Петербуржцы направили главе Василеостровского района Юлии Кисилевой обращение, в котором потребовали срочно объяснить происхождение резкого запаха на острове.
Обновлено в 03:54
Политика

В Кремле обвинили Абэ в осложнении переговоров по Курилам

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам осложнят переговоры с главой государства Владимиром Путиным по мирному договору, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:16
Кино

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»

Deadline пишет, что четвертый сезон «Короны» скорее всего будет происходить в конце 70-х, когда Тэтчер стала первой женщиной-главой британского правительства.
Обновлено в 10:13
Общество

Настю Рыбку могут признать политзаключенной

Виктор Шендерович призвал в Facebook, включить Настю Рыбку в список политических заключенных, так как, по его словам, ее преследуют по политическим мотивам.
Обновлено в 05:23
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Жозе Моуринью
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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