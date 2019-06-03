Футбол
Моуринью рассказал о предпочтениях при выборе нового клубаRT на русском вчера в 18:09
Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов третий раз.
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Моуринью хочет выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом и чемпионат новой страны
Спорт-Экспрессвчера в 21:59
Моуринью: чемпионство в новой стране и победа в третьей ЛЧ — это то, чего я хочу
Чемпионатвчера в 17:53
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Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46
Музыка
Мияви приедет в Россию с новым альбомом
Японский певец, гитарист-виртуоз и актер Мияви даст два концерта в России будущей осеною года в рамках "No Sleep Till Tokyo Tour-2019".
Обновлено в 02:16
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Казанский бомбардировщик Ту-22М3М сможет заправляться в воздухе
Крылья переходят в «стреловидную» форму: Ту-22М3М летает на максимальных скоростях именно в этой позиции.
Обновлено вчера в 14:56
Авто
Новый Kia Soul вышел в продажу в России
Компания Kia приступила к продажам на российском авторынке третьей генерации своего компактного кроссовера Soul.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 02:40
Политика
Кадыров назвал позором уничтожение памятника Жукову в Харькове
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в соцсетях заявил, что 2 июня станет позорным днем в истории Украины из-за нападения нацистов на памятник Георгию Жукову в Харькове.
Обновлено в 02:47
Общество
Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции
Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Единоборства
Энди Руис досрочно победил Энтони Джошуа
1 июня в Нью-Йорке 29-летний американец Энди Руис-младший одержал неожиданную победу техническим нокаутом в седьмом раунде над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который считался явным фаворитом и рассматривался многими в качестве сильнейшего боксера этой весовой категории.
Обновлено 01 июня в 23:42
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось
За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
На учениях в Румынии замечен «самый высокотехнологичный цифровой» танк
В материале говорится о том, что, по мнению эксперта, замеченный в Румынии M1 Abrams – это третья версия модернизации, после которой «этот "Абрамс" стал самым высокотехнологичным цифровым танком в мире».
Обновлено в 00:47
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено 01 июня в 18:16
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Бразильскому нападающему ПСЖ Неймару грозит реальный тюремный срок по делу о возможном изнасиловании, сообщает Globoesporte.
Обновлено в 00:43
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Наука
Реагируют ли внутренние органы на день и ночь, выяснили учёные
Учёные из Калифорнийского университета и Института исследований в области биомедицины в Барселоне выяснили, что внутренние органы реагируют на день и ночь.
Обновлено 31 мая в 04:38
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Политика
Матвиенко заявила, что всегда работала на равных с мужчинами
Матвиенко работает в этой сфере несколько десятилетий, и в течение всего времени старалась трудиться на равных с мужчинами, не уступая им. Каких-либо поблажек на фоне того, что она женщина, деятельница не испытывала.
Обновлено в 01:38