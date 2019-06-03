Футбол
Моуринью рассказал о предпочтениях при выборе нового клубаRT на русском вчера в 18:09
Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов третий раз.
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Моуринью хочет выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом и чемпионат новой страны
Спорт-Экспрессвчера в 21:59
Моуринью: чемпионство в новой стране и победа в третьей ЛЧ — это то, чего я хочу
Чемпионатвчера в 17:53
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Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Пытавшийся разнять драку спецназовец погиб от ножевого ранения
По предварительным данным следствия, мужчина пытался разнять драку, в которой участвовали не менее десяти человек, и один из конфликтующих ударил его ножом, после чего скрылся, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Наука
Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет
Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено 31 мая в 09:16
Происшествия
Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
На учениях в Румынии замечен «самый высокотехнологичный цифровой» танк
В материале говорится о том, что, по мнению эксперта, замеченный в Румынии M1 Abrams – это третья версия модернизации, после которой «этот "Абрамс" стал самым высокотехнологичным цифровым танком в мире».
Обновлено в 00:47
Общество
Китай начал мстить американским компаниям за Huawei
В Китае началось расследование в отношении американской логистической компании FedEx, сообщает целый ряд источников, включая Синьхуа и Financial Times.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Авто
В Болгарии обнаружили гараж с заброшенными автомобилями BMW из 1990-х
В одном из гаражей нашли более 10 транспортных средств марки BMW, интересно и то, что все автомобили принадлежат пятой серии.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено вчера в 05:12
Экономика
В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублей
По итогам 2018 года объем российского рынка онлайн-торговли составил 1,66 трлн рублей.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Экспертиза установила скорость машины погибшего в ДТП Рейеса
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено вчера в 04:16
Культура
Эксперт объяснил, с чем перегнули палку в сериале «Чернобыль»
Сегодня выходит последний эпизод мини-сериала «Чернобыль» от создателей «Игры престолов».
Обновлено в 00:56
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Новосибирцы задолжали по имущественным налогам более 2 млрд рублей
Жители Новосибирской области задолжали по имущественным налогам 2,3 млрд рублей, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы РФ.
Обновлено вчера в 21:58
Здоровье
Медики предупредили о разных симптомах инфаркта у мужчин и женщин
Первые симптомы инфаркта у мужчин и женщин могут проявляться по-разному, что важно учитывать.
Обновлено в 01:11
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме
Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.
Обновлено в 00:15
Политика
В Харькове националисты сбросили с постамента бюст маршала Жукова
Мэр города Геннадий Кернес заявил, что власти восстановят памятник.
Обновлено вчера в 08:23
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Один человек пострадал в результате ДТП на юго‑западе Москвы
На перекрестке в Юго-Западном округе Москвы произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадал один человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 13:13