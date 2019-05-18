Футбол

Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к работеЕвро-футбол.ру 02:31

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ждёт предложения от клуба с интересным проектом.
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Моуринью рассказал о возвращении к работе

Газета.Ru06:31

Моуринью сообщил, когда намерен вернуться к работе

Sport24.ru04:44

Моуриньо: «Надеюсь, в июле вернусь к работе в понравившемся проекте»

Soccer.ruвчера в 22:23

Моуринью готов вернуться к работе

Матч ТВ03:42

Моуринью надеется найти новый клуб в июле

Sport.ru05:44

Моуринью: надеюсь вернуться к работе с июля

Чемпионат04:27

Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе

Спорт-Экспрессвчера в 20:42
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Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Музыка

Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров

Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Общество

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Росавиация назвала ошибки пилотов разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 10:20
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко

Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Кино

Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта

Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

В Рязань приехали белорусские десантники

В субботу, 18 мая, в Рязань приехали белорусские десантники, передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.Сбор военнослужащих для отработки навыков прыжков с парашютной систем специального назначения типа «крыло» проходит на базе 309-го центра подготовки ВДВ.Такие мероприятия проводятся уже третий год подряд.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве

По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия

Выбросившего собаку с 4-го этажа петербуржца арестовали

Обновлено в 09:37
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Спорт

Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста

Обновлено в 08:20
Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Общество

Станцию метро «Горьковская» закрыли из-за бесхозного предмета

«В 16:10 «Горьковская» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета в вестибюле», – говорится в сообщении городской подземки.
Обновлено в 09:38
Политика

США решили не отправлять на Украину постоянного посла

Источники издания DT.UA сообщили, что Госдеп отдал должность временного поверенного в делах США на Украине Уильяму Тейлору, работавшему послом в этой стране в период с 2006 по 2009 годы.
Обновлено в 04:12
Футбол

Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна

Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах

Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве

В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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