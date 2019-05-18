Футбол
Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к работеЕвро-футбол.ру 02:31
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ждёт предложения от клуба с интересным проектом.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Музыка
Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров
Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49
Музыка
Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Общество
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Кино
Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта
Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
В Рязань приехали белорусские десантники
В субботу, 18 мая, в Рязань приехали белорусские десантники, передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.Сбор военнослужащих для отработки навыков прыжков с парашютной систем специального назначения типа «крыло» проходит на базе 309-го центра подготовки ВДВ.Такие мероприятия проводятся уже третий год подряд.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве
По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
Выбросившего собаку с 4-го этажа петербуржца арестовали
Обновлено в 09:37
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Спорт
Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста
Обновлено в 08:20
Авто
Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым
Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Общество
Станцию метро «Горьковская» закрыли из-за бесхозного предмета
«В 16:10 «Горьковская» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета в вестибюле», – говорится в сообщении городской подземки.
Обновлено в 09:38
Политика
США решили не отправлять на Украину постоянного посла
Источники издания DT.UA сообщили, что Госдеп отдал должность временного поверенного в делах США на Украине Уильяму Тейлору, работавшему послом в этой стране в период с 2006 по 2009 годы.
Обновлено в 04:12
Футбол
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25