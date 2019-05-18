Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к работеЕвро-футбол.ру 02:31

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ждёт предложения от клуба с интересным проектом.

Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к работе

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