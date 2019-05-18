Футбол

Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работеСпорт-Экспресс вчера в 20:42

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе. Португалец ждет предложения от клуба с интересным проектом.
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Моуринью готов вернуться к работе

Матч ТВ03:42

Моуринью сообщил, когда намерен вернуться к работе

Sport24.ru04:44

Моуринью: надеюсь вернуться к работе с июля

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Моуринью рассказал о возвращении к работе

Газета.Ru06:31

Моуринью надеется найти новый клуб в июле

Sport.ru05:44

Моуриньо: «Надеюсь, в июле вернусь к работе в понравившемся проекте»

Soccer.ruвчера в 22:23

Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе

Спорт-Экспрессвчера в 20:42
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Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
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