Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работеСпорт-Экспресс вчера в 20:42

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе. Португалец ждет предложения от клуба с интересным проектом.

Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе

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