Футбол
Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного бельяРамблер 04:58
Португальский футболист и тренер Жозе Моуринью впервые рассказал о том, как нарушил запрет УЕФА на общение с командой перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии, чтобы быть рядом с игроками «Челси», наставником которых он тогда был, он прятался в корзине для белья, пишет Daily Mail.
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Да, это на самом деле было. Мне нужно было находиться рядом с игроками — и мне это удалось. Я пришёл в раздевалку днём, а матч начинался в 19:00. Хотел быть там, когда придут игроки. Меня никто не видел.
— Жозе Моуринью, португальский футболистRT на русском 05:19
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