Футбол

Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболуRT на русском 11:39

Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу. Фрагмент из интервью опубликован в Twitter.
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Моуринью едва не заплакал, говоря, как сильно скучает по футболу

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Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу

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Моуринью: «Вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, я скучаю по футболу»

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