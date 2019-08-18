Футбол

Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболуRT на русском 11:39

Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу. Фрагмент из интервью опубликован в Twitter.
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Моуринью едва не заплакал, говоря, как сильно скучает по футболу

Sport24.ru10:55

Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу

RT на русском11:39

Моуринью: «Вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, я скучаю по футболу»

Бомбардир.ру06:35

Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу

Матч ТВ11:12

Моуринью очень скучает по футболу. Почти до слез

Спорт-Экспресс10:42

Моуринью расплакался, когда рассказывал, как сильно скучает по футболу

Чемпионат10:22

Моуринью со слезами на глазах: «Вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю»

Sports.ru11:21
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Происшествия

Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
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Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре

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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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