Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу. Фрагмент из интервью опубликован в Twitter.

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Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу

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