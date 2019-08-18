Футбол
Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболуRT на русском 11:39
Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу. Фрагмент из интервью опубликован в Twitter.
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Происшествия
Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ
Издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера в киевском аэропорту Борисполь.
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Происшествия
Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства
В селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство семьи, накануне отмечался главный сельский праздник — День части.
Обновлено в 10:34
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Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
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Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
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Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
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Финансы
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Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
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Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о цели своего визита на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:27
Футбол
«Челси» не смог одолеть «Лестер»
Гол Джона Лундстрема принес «Шеффилду» первую победу после возвращения в АПЛ. В другой игре «Челси» не смог одержать победу над «Лестером».
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Политика
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Обновлено в 09:27
Общество
Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работе
В Минздраве отмечают, что это рекомендации, а не обязательные меры.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми
Обновлено в 13:10
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал данные с бортовых самописцев пассажирского самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
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Обновлено в 09:45
Авто
Названы самые необычные бронеавтомобили в мире
Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Происшествия
Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре
Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Футбол
Евсеев сказал 16 слов на пресс-конференции после победы над «Ростовом»
Пресс-конференция главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» получилась очень короткой.
Обновлено в 13:39
Футбол
Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии»
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию".
Обновлено в 05:20
Футбол
«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничью в матче чемпионата Франции
"Реймс" дома сыграл вничью со "Страсбуром" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 13:03
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Происшествия
При падении легкомоторного самолета на дом в США погиб один человек
Один человек погиб при падении небольшого самолета на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщает местный филиал телеканала ABC.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43